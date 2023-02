SW Umwelttechnik gelang es im Geschäftsjahr 2021, den Erfolgskurs der vergangenen drei Jahre fortzusetzen und Umsatzerlöse in Höhe von EUR 102,9 Mio.sowie das beste Jahresergebnis der Unternehmensgeschichte zu erwirtschaften. „Die Baubranche erwies sich im abgelaufenen Geschäftsjahr – trotz anhaltender Pandemie – als äußerst stabil. Die rege Bautätigkeit im Bereich Hochbau und Wohnen, insbesondere Gewerbe und Industrie, sorgte 2021 für eine sehr erfreuliche Auftragslage in unseren Kernmärkten.

"Zur positiven Entwicklung beigetragen hat nicht zuletzt die hohe Motivation und Flexibilität der Mitarbeiter:innen. Der direkte, regionale Bezug der Rohstoffe kam SW 2021 besonders zugute, sodass wir von Lieferschwierigkeiten nur unwesentlich betroffen waren“, erläutert Klaus Einfalt, Vorstandsmitglied der SW Umwelttechnik.

Ein Highlight des abgeschlossenen Geschäftsjahres war die Fertigstellung zweier neuer Hallenschiffe im Zuge strategischer Wachstumsinvestitionen für das Werk in Bukarest. „Am größten Standort in Rumänien gewinnen wir durch die neu erreichten Fertigungskapazitäten weitere Flexibilität, um den Markt langfristig erfolgreich bedienen zu können“, so Klaus Einfalt zum Werksausbau in Rumänien.

Umsatz und Ertragslage

SW Umwelttechnik erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 102,9 Mio. (VJ EUR 89,3 Mio.). Das EBIT beträgt EUR 11,8 Mio. (VJ EUR 11,5 Mio.). Das EBITDA erreicht einen absoluten Höchstwert von EUR 16,2 Mio. (VJ EUR 15,5 Mio.). Die EBIDTA-Marge beträgt 15,4 % (VJ 16,9 %). Das Finanzergebnis verbesserte sich auf EUR -0,6 Mio. (VJ EUR -2,6 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern erhöhte sich signifikant auf EUR 11,2 Mio. (VJ EUR 9,0 Mio.). Das Ergebnis nach Steuern beträgt EUR 9,7 Mio. (VJ EUR 6,8 Mio.) und erreicht den besten Wert seit Bestehen des Unternehmens.

Ausblick

Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres wie auch die gesamtwirtschaftlichen Prognosen für die Kernmärkte der SW Umwelttechnik lassen mit positiver Erwartung ins kommende Geschäftsjahr blicken. Aussichtsreich sind insbesondere die bereitstehenden EU-Mittel aus der Förderperiode 2021-2027, die in Ungarn und Rumänien zu einem Anstieg des Bauvolumens im Bereich der Infrastrukturbauvorhaben führen werden. Grund zur Besorgnis bereitet jedoch der geopolitische Konflikt in der Ukraine, dessen langfristige politische Neuordnung und gesamtwirtschaftliche Auswirkungen in Europa derzeit nicht einschätzbar sind. Die Geschehnisse des Ukraine-Konflikts werden von SW Umwelttechnik mit großer Aufmerksamkeit beobachtet, um potenziellen Risiken in den Kernmärkten nach Möglichkeit rechtzeitig zu begegnen. „Mit dem Vorbehalt dieser derzeit nicht abschätzbaren Folgen des Konflikts in der Ukraine, können wir auch in Zukunft auf das langfristige Potential unserer Kernmärkte bauen und werden uns 2022 erneut auf unseren strategischen Expansionskurs fokussieren. Über bereits geplante Investitionen zur Erweiterung unserer Werke in Budapest und Cristeşti hinausgehend, wollen wir nach Möglichkeit neue Expansionsstrategien prüfen“, zeigt sich Einfalt überzeugt.