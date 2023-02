Wie ist denn die bisherige Resonanz in der Baubranche? Gibt es schon viele Unternehmen, die Sequello nutzen bzw. in Zukunft nutzen wollen?

Wir führen gerade viele Gespräche mit potenziellen Kunden und wir sind mit der bisherigen Resonanz sehr zufrieden. Es freut uns auch sehr, dass wir Rohrdorfer mit seinem Baulogistiknetzwerk als First- Mover-Kunde gewinnen konnten. Damit werden 35 Betonwerke in ganz Österreich über Sequello für den digitalen Ortbeton-Prozess zugänglich. Positiv ist zudem das rege Interesse von Unternehmen, die an einer tiefgreifenden Partnerschaft mit uns interessiert sind.



Mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate: Welche nächsten Schritte folgen jetzt bei Sequello?

Nach dem Abschluss der Beta-Phase starten wir in Q3/22 mit dem Rollout in Österreich, sowie parallel in Deutschland. Wie bereits am Beginn des Gesprächs erwähnt, wollen wir neue Materialien in unser Portfolio aufnehmen. Daher wird Asphalt, als weiterer Materialtypus, mit Ende des Jahres für die digitale Abwicklung über Sequello verfügbar sein.