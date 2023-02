Den Markteinritt von Schüttflix steuert Stefan Klanner. „Ich freue mich sehr, dass Stefan an Bord ist und unser Wachstum in Österreich vorantreibt. Als Geschäftsführer von wastebox hat er bewiesen, dass er innerhalb kürzester Zeit eine gute Geschäftsidee umsetzen und erfolgreich am Markt etablieren kann“, so Hülsewig. In einer ersten Phase werden Produzenten von Schüttgütern und Spediteure derzeit eingeladen, sich auf der Schüttflix-Plattform zu registrieren. Ab Juli sollen dann die ersten Aufträge vollständig über die App abgewickelt werden. Schüttflix steht allen Marktteilnehmern kostenlos zur Verfügung.



„Österreich verfügt über eine innovative und starke Bauwirtschaft, die ein hohes Bauvolumen bewältigt und in anderen Bereichen gezeigt hat, dass sie die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung effizient nutzen kann. Für uns sind das ideale Voraussetzungen, um zu wachsen. Bis Ende des Jahres wollen wir Schüttflix Österreich als führende Logistik-Plattform positionieren und einen Umsatz im siebenstelligen Bereich erzielen“, erläutert Stefan Klanner seine Ziele für die nächsten Monate.



Österreich erster Auslandsmarkt – Polen und Tschechien folgen im Sommer

Auf dem deutschen Heimmarkt nutzen mittlerweile über 9.000 Kunden und Partner die Plattform. Seit ihrem Start 2018 wurden fast 5 Mio. Tonnen Material über die Plattform gehandelt. Mit einem Wachstum von 300 Prozent zwischen 2020 und 2021 zählt Schüttflix zu den erfolgreichsten europäischen Start-Ups im Baubereich. Der bisherige Erfolg legt den Grundstein für die internationale Expansion: Nach dem Markteintritt in Österreich wird die Schüttflix-Plattform ab Sommer zudem in Polen und in der Tschechischen Republik verfügbar sein. Auch in den beiden zentraleuropäischen Märkten dominieren bislang Papierkram und komplizierte Prozesse das Baugewerbe. Dies wird sich mit Schüttflix ändern.



Über Schüttflix – Die digitale Logistikdrehscheibe für die Baubranche

Schüttflix ist die erste digitale Logistikdrehscheibe für die Baubranche. Die Plattform verbindet Bauunternehmer, Baustoffanbieter und Spediteure miteinander. Mit wenigen Klicks können Unternehmer in der App Preise vergleichen und Schüttgüter und Transporte direkt bestellen. Statt regional fragmentiert und intransparent, schafft Schüttflix so erstmalig einen funktionierenden, effizienten Markt für alle gängigen Schüttgüter in Österreich.



Seinen Partnerspeditionen ermöglicht Schüttflix eine optimierte Tourenplanung, die zu weniger Leerfahren und somit mehr Nachhaltigkeit führt. Darüber hinaus unterstützt Schüttflix mit Daten für die Echtzeit- Analyse und digitalen Dokumenten (Rechnungen, Lieferscheine, Wiegedokumente) Bauunternehmen bei der Optimierung und Digitalisierung ihrer Prozesse.



Das 2018 in Deutschland gegründete Unternehmen machte 2021 einen Umsatz von 50 Mio. Euro und zählte circa 9.000 Kunden und Partner auf der Plattform. 2022 expandiert Schüttflix nach Österreich, beginnend in Wien und Umgebung.