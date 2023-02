In seiner Sitzung vom 27.4.2022 hat der Porr-Aufsichtsrat Mag. Klemens Eiter per 01.05.2022 zum Mitglied des Vorstands und neuen CFO der Porr AG bestellt. Nominiert wurde Eiter bereits am 13.7.2021; nach Ablauf seiner Cooling-Off-Periode als früherer Abschlussprüfer konnte die Bestellung nun erfolgen.



„Wir gewinnen mit Klemens Eiter einen anerkannten Finanzexperten, der unser Unternehmen und die Branche sehr gut kennt“, so CEO Karl-Heinz Strauss. „Mit seiner langjährigen Erfahrung im Bausektor sowie Kapitalmarkt-Expertise wird er die Porr in der weiteren Entwicklung bestens unterstützen“.



Klemens Eiter (51) absolvierte das Studium der Wirtschaftsinformatik an der Universität Wien und an der Wirtschaftsuniversität Wien. Seit 1996 war er in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung tätig. Von 2009 bis 2021 war Klemens Eiter Managing Partner der BDO Austria GmbH und leitete dort das Competence Center IFRS und das Branchencenter Bauwirtschaft. Klemens Eiter gilt als Capital Market Expert mit umfangreichem Track-Record. Er verfügt über langjährige Erfahrung bei der Erstellung und Umsetzung von Transformationsprogrammen und der Business Optimierung.