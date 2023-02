Wir erwischen den Habau Group-CEO zum Videotelefonat zum Thema passend im Auto nach München. Üblicherweise, sagt Hubert Wetschnig, sei er regelmäßig im Ausland in den Niederlassungen und auf den Baustellen. In der Coronazeit habe sich das zwar relativiert („außer es war dringend notwendig, dann bin ich auch mit dem Auto nach Frankfurt oder nach Ungarn gefahren“). In den weiter entfernten Ländern wäre er ca. zwei Mal im Monat.



Die Strategie, die die Habau Group in den ausländischen Märkten verfolge, sei sehr klar, sagt Wetschnig. Von der gesamten Konzernleistung (das Geschäftsjahr 2021 ist noch nicht abgeschlossen, 2020 waren es 1,6 Milliarden Umsatz) liegt der Schwerpunkt nach wie vor auf Österreich mit 70 und Deutschland mit 20 Prozent.



„Und die restlichen 10 Prozent verteilen sich auf die fremden Märkte, wo wir in der Regel Projektgeschäft machen, wo wir uns immer die Frage stellen Welchen Mehrwert bringen wir in dieses Land, in diesem Markt ein? Warum haben wir eine Chance, uns da durchzusetzen?“ Denn eines habe man natürlich nie, wenn man in ein neues Land oder einen neuen Markt geht, nämlich die Marktkenntnis der lokalen Firmen.



Deutschland: Österreichische Stärken ausspielen

In Deutschland hat die Habau drei Unternehmen: Die Firma selber sitzt in Nähe von Leipzig, dazu kommt die Firma Hans Holzner in Rosenheim in Bayern und dann gibt es mit der PPS ein ca. 200 Millionen Euro Umsatz schweres Unternehmen in der Nähe von Bremen, das sich auf Pipelinebau, also Öl- und Gasunternehmen spezialisiert. Darüber hinaus gibt es viele Aktivitäten in Deutschland, die von Österreich aus gesteuert werden mit der „Speerspitze“ des Großprojekts der Umfahrung um Berlin Richtung Hamburg, das bis Ende 2022 fertig sein soll. Für die Havellandautobahn bekam die Habau Group auch 2021 einen SOLID Bautechpreis in der Kategorie Digitalisierung. Wetschnig: „Solche Dinge gibt es immer wieder und wir sind in Deutschland ja auch noch mit unseren Töchtern ÖSTU-Stettin im Tunnel- und MCE im Stahlbrückenbau aktiv und sehr erfolgreich.“



In Deutschland, so ist unser Eindruck, der nicht nur für die Habau Group gilt, sind österreichische Firmen aus zwei Gründen besonders gefragt: zum einen aufgrund ihrer Expertise und des Knowhows und auch manchmal, weil Österreicher in manchem vielleicht etwas flexibler sind als Deutsche. Zweiteres würde der Habau-Chef so nie bestätigen, allerdings sieht er einen anderen wesentlichen und strukturellen Grund:



„Wir haben in Deutschland schon sehr geschätzte Kompetenz. Und was in Deutschland immer mehr abhanden gekommen ist, ist die Bereitschaft die Arbeit auch selbst zu machen – also sie nicht nur bei Subunternehmern einzukaufen und wieder zu verkaufen, sondern wirklich selbst gewerbliche Mitarbeiter herauszubringen.“ Das gelte vor allem auch für Projekte im Pipelinebau. „Dort schicken wir uns unsere Geräte mit Fahrern bis zum Projekt hinauf. Wir schauen, dass wir eine hohe Wertschöpfung haben und schließlich auch als Bauunternehmen gelten.“



Eine der historisch gewachsenen Geschichten der Habau sei auch, dass man sehr früh draufgekommen sei, dass man mit einem hohen Maß an maschineller Leistung einen Vorteil hat. „Ich bin überzeugt, in Österreich haben wir den besten und größten Gerätepark im Erdbaubereich. Das ist schon vom Sohn des Firmengründers ausgegangen und hält sich bis jetzt.“ Und das dritte sei, „dass die Österreicher schon Österreicher sind. Wir schauen, dass sehr flexibel sind und Lösungen finden, wo sie nicht jeder findet. Und das wird schon gerne gesehen.“ Das funktioniere auch in PPP-Projekten besser als erwartet und zunehmend partnerschaftlich. „Aber das liegt natürlich an den handelnden Personen.“



Entscheidend sei es, den richtigen Mix zu finden zwischen Österreichern und Lokalen, „sonst laufen uns auch die Kosten davon.“