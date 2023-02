Payuca ebnet als starker Partner den Markteintritt des deutschen IoT-Start-up Peter Park in Österreich. Zeljko Omerovic, Head of Projects & Sales von Payuca Parking Solutions dazu: "Payuca und Peter Park schaffen gemeinsam einen unvergleichlichen Mehrwert, indem durch die Kooperation sämtliche Geschäftsfelder der Parkraumbewirtschaftung abgedeckt werden. Unser Konzept beinhaltet das Management der Dauerparker und jenes von Peter Park das der Kurzparker, Besucher und App-Parker auf Freiflächen. Green Point in Wiener Neustadt ist somit unser erster barrierefreier Use Case für die ganzheitliche Digitalisierung des Parkraumes, dem noch weitere in Österreich folgen werden."

Lesen Sie HIER das Interview mit Payuca-Chef Dominik Wegmayer "BIM hat für alle Beteiligten den größten Hebel"

Mit dem Peter Park System werden öffentlich zugängliche Parkflächen zu unbeschränkten "Free Flow"-Mobility-Hubs. "Mittels modularen Betriebssystems und einer cloud-basierten Plattform werden Parkprozesse digital erfasst. Autofahrer können kontaktlos per App mit großzügigem Touch-Display oder am Automaten direkt vor Ort bezahlen. Durch die Kooperation mit PAYUCA schaffen wir eine gesamtheitliche Lösung für Parkraumverwaltung und wir freuen uns, nun auch in Österreich Projekte umzusetzen", so Stefan Schenk, Chief Business Development Officer von Peter Park.

Benefit für Immobilienwirtschaft und Autofahrer

Fährt ein Auto auf das Parkgelände des Immobilienobjekts, so wird es automatisch vom Peter Park System durch Kameras und Kennzeichenerkennung registriert. Handelt es sich um einen Dauerparker, den Payuca im Smart Access-System hinterlegt hat, wird dies durch die Schnittstellen beider Anbieter umgehend erkannt. "Payuca und Peter Park haben für unseren komplexen Fall mit zwei durch eine Garage verbundenen Parkplätze eine bestmögliche Lösung mit sehr viel Engagement erarbeitet und umgesetzt", so Green Point-Geschäftsführer Dr. Vitaliy Kryvoruchko. (PM)