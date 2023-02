Christian Polak, der seit 2017 seine Funktion als Geschäftsführer ausübt, wurde im Zuge der Neuorganisation zum Sprecher der Geschäftsführung ernannt. Christian Wagner ist seit Juli 2020 Head of Transactions in der 6B47 und rückt nun als Geschäftsführer in die 6B47 Group Austria auf.

„Das neue Managementteam sorgt einerseits für Kontinuität und andererseits für neue Impulse, um die Marktposition des Unternehmens weiterhin auszubauen. Beide sind ausgewiesene Experten mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung im europäischen Development und im Projektmanagement. Der gesamte Vorstand dankt Silvia Wustinger-Renezeder für ihr Engagement und die gemeinsamen Erfolge während der letzten Jahre“, kommentiert Sebastian G. Nitsch, CEO der 6B47 Real Estate Investors AG, die Neustrukturierung des Geschäftsführungsteams. (PM)