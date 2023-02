Ruth Schiffmann kann auf eine langjährige Erfahrung in leitenden Positionen in der Softwarebranche zurückblicken. Zuletzt verantwortete sie als Geschäftsführerin das zentral- und westeuropäische Geschäft der Bluebeam GmbH, Anbieter von bauspezifischen Softwarelösungen für digitale Zusammenarbeit und Baudokumentation und ebenfalls ein Unternehmen der Nemetschek Group. Ruth Schiffmann wird fortan die Geschäftsführung beider Unternehmen innehalten und dadurch die Kräfte der Schwesterfirmen stärker bündeln.



"Tiefes Branchen-Knowhow, Innovationskraft und eine Unternehmenskultur, die Wertschätzung gegenüber den Kunden sowie den Mitarbeitern in den Vordergrund stellt, machen NEVARIS so besonders. Das starke und konstante Wachstum der letzten Jahre bestätigt, dass dies auch vom Markt geschätzt wird“, so Ruth Schiffmann.