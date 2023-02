Seit 2006 ist Markus Hiden als Prokurist, Gesamtprojektleiter und Büroleiter bei der DELTA Gruppe tätig. Der Architekt hat in den letzten 15 Jahren namhafte Projekte wie den Umbau der SCS und des Kaufhauses Gerngroß sowie den Wohnbau Traviatagasse von der Planung bis hin zur Projektleitung und ÖBA umgesetzt. In seiner Rolle als Gesamtprojektleiter betreut er aktuell die Projekte Franziskusspital und Malteser Ordenshaus in Wien, das Ende 2022 fertiggestellt wird.



Markus Hiden, Architekt und neuer Geschäftsführer der DELTA PODS Architekten, hat sich hohe Ziele gesteckt: „Mir geht es in erster Linie um unsere gemeinsame DELTA PODS Architektur, die sich seit dem Zusammenschluss unserer beiden Büros kräftemäßig verdoppelt hat. Unsere langjährige Erfahrung sowie unsere vielen kompetenten Architekt:innen machen uns nicht nur zu einem der größten Architekturbüros in Österreich, hier liegt auch ein riesiges kreatives Potenzial. Das werden wir voll ausschöpfen und außerdem die Nachhaltigkeit bei unseren Projekten in den Vordergrund stellen.“



Rudolf Stürzlinger, Geschäftsführer der DELTA PODS Architekten, freut sich über die Verstärkung in der Geschäftsführung: „Markus Hiden hat bereits komplexe Herausforderungen in seinen Projekten gemeistert und ist immer auf optimale Lösungen und die Zufriedenheit unserer Auftraggeber:innen fokussiert. Durch seine architektonische Erfahrung, über verschiedenste Branchen hinweg, hat er ein breites Wissen, das er in der DELTA PODS Geschäftsführung optimal einbringen kann.“



Wolfgang Kradischnig, Geschäftsführer der Delta Holding GmbH, kennt und schätzt Markus Hiden schon lange: „Markus Hiden ist schon seit 15 Jahren bei DELTA im Architekturbereich in Wien tätig und hat echte Führungsqualitäten bewiesen. Seine große Stärke ist die gute Zusammenarbeit mit allen Projektbeteiligten sowie sein großer Gemeinschaftssinn.“