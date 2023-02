Die Kuhn-Gruppe ist in die strategischen Unternehmensbereiche Baumaschinen, Ladetechnik und Produktion von Werkzeugmaschinen (Emco) unterteilt und operiert europaweit in zehn Ländern. Mit einem Umsatz von rund 610 Millionen Euro und 1.539 Mitarbeiter:innen zählt die Unternehmensgruppe zu einem der erfolgreichsten Arbeitgeber innerhalb der Branche. Die einzelnen Geschäftsbereiche sind trotz der vergangenen Erschwernisse durch die Pandemie auf einem konstanten Wachstumspfad und können zumeist ein deutliches Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Durch eine starke Eigenkapitalquote und strategische Investitionen ist man auch in Anbetracht der neuen Herausforderungen durch die Ukraine-Krise gut aufgestellt. Langfristige Planungen und wirtschaftliche Prognosen sind aktuell zwar schwer zu treffen, nichtsdestotrotz bleibt man zuversichtlich, denn „technologisch innovative Lösungen und eine hohe Flexibilität mit einer starken Dienstleistungsorientierung gegenüber den Kunden waren schon immer Teil der Kuhn-DNA und stärken uns auch bei EMCO für zukünftige Entwicklungen“, erklärt Stefan Hansch, CEO Emco GmbH.

Nachhaltiges Wirtschaften und ein umweltfreundliches Unternehmenskonzept sind Grundstein für den Erfolg der Kuhn-Gruppe. Dies zeigt sich auch in den Investitionen des Unternehmens. Im Juni dieses Jahres wurde erst ein neues Servicewerk in Traun bei Linz (Oberösterreich) eröffnet. Im Herbst ist ein weiteres in Achau bei Wien geplant. Die Niederlassungen gehen dabei weit über die bestehenden Umweltauflagen hinaus und setzen auf ökologisch nachhaltige Bauweisen. Doch nicht nur in Österreich, auch über die Landesgrenzen hinaus expandiert die Kuhn-Gruppe. So ist Kuhn nun auch in Rumänien seit Februar exklusiver Vertragshändler von Komatsu. Auch Ungarn, Slowenien, Slowakei und Kroatien sind wachsende Märkte in die investiert wird. „Nicht nur nachhaltige Bauweisen oder die Nutzung von hauseigenen Photovoltaik-Anlagen, vor allem auch die zunehmende Digitalisierung sowohl innerhalb der Geschäftsprozesse als auch bei den Maschinen selbst, sichert dem Unternehmen gerade jetzt wichtige Vorteile in Bezug auf seine Versorgungssicherheit und die Haltung seines Serviceversprechen,“ so Karl Lenglacher, Geschäftsleitung Kuhn Holding. Die Kuhn-Gruppe verfügt über ein leistungsfähiges Netzwerk. Insbesondere die Marken Komatsu und Palfinger sind starke Partner und Teil des Unternehmenserfolgs.