Die Kirchdorfer Unternehmenssparte Concrete Solutions hat eine robuste und multifunktionale E-Bike-Ladestation entwickelt, um der mangelnden Ladeinfrastruktur für E-Bikes entgegen zu wirken und mehr versperrbare Abstellplätze, die groß genug für E-Bikes sind, zu schaffen.



Unter der Trademark „Movebloc®“ wurden 2020 die ersten Prototypen in Form eines monolithisch gefertigten Betonfertigteils, auf Basis des klassischen Deltabloc®, präsentiert. Vier Schlitze ermöglichen das einfache Abstellen der E-Bikes, die zusätzlich an einer massiven Niro-Stange versperrt werden können. Das drei Meter lange und 2,4 Tonnen schwere Betonelement wird bei der Kirchdorfer Concrete Solutions -Tochter MABA am Standort Wöllersdorf produziert. Per Ladekran kann es am Bestimmungsort mit oder ohne Fundament einfach platziert werden.



„Der Movebloc® wird mittlerweile bereits in drei Ausführungen angeboten: Movebloc® Pure, Movebloc® Ready und Movebloc® Storage. Die neueste Generation wird mit einer werksseitig integrierten und beleuchteten Ladeleiste ausgeliefert, die mit gängigen E-Bike-Ladesystemen sowie zusätzlichen Schuko- Steckern ausgerüstet ist. Eigene Ladegeräte werden nicht benötigt“, erklärt Kirchdorfer Concrete Solutions Geschäftsfeldleiter Klaus Aichholzer. Damit wird die standfeste Ladestation zur „Plug & Play“-Anwendung. Ein zentraler Hauptschalter ermöglicht es den Movebloc® einfach vom Stromnetz zu nehmen, wenn er nicht benötigt wird.



Erste Pilotprojekte von den Tourismusverbänden in Blumau sowie in Bad Waltersdorf in der Oststeiermark sind bereits in Betrieb. „Der Movebloc® ist die ideale Lösung für alle Gemeinden, Tourismus- sowie Geschäftseinrichtungen, die ihren Kunden und Besuchern eine elegante und kompakte Abstell-, Absperr- und Lademöglichkeit für E-Bikes zur Verfügung stellen möchten“, so Aichholzer. „Damit ist uns ein großer Schritt in Richtung Infrastrukturausbau für umweltfreundliche E-Mobilität gelungen.“



Der Movebloc® Pure, die letzte Generation der Serie, wird am Stand Movebloc/MABA, am Argus Bike Festival von 2. bis 3. April 2022, am Rathausplatz in Wien zu sehen sein.