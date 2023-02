Am 25. Februar 2022 verkündete das Award-Komitee die Gewinner im Rahmen einer exklusiven Verleihung in London und das Sunset-Penthouse im Marina Tower sowie das Projekt Rivus Schule wurden auf internationaler Ebene ausgezeichnet.



„Mit zwei so unterschiedlichen Projekten auf internationalem Level ausgezeichnet zu werden, erfüllt uns natürlich mit großem Stolz“, zeigt sich Andreas Holler, Geschäftsführer der Buwog Group GmbH, begeistert. „Die Auszeichnungen bestätigen uns, dass die Vielfalt unserer Development-Aktivitäten den Zahn der Zeit trifft bzw. sogar zukunftsweisend ist. Unabhängig davon ob es um Lifestyle, Nachhaltigkeit oder Gemeinwohl geht – wir geben in allen Bereichen des Bauens und Wohnens unser Bestes und wissen die länderübergreifende Anerkennung, die wir dafür erhalten, sehr zu schätzen.“



Die Buwog erhielt damit bereits zum zweiten Mal in Folge den International Property Award: 2021 wurde ERnteLAA als europaweites Vorzeigeprojekt in Sachen Nachhaltigkeit prämiert.



Der International Property Award versteht sich als Steigerungsform der regionalen Auszeichnung beim European Property Award: Nachdem beim European Property Award die jeweils besten Projekte pro Land gewürdigt werden, treten diese in Folge auf internationaler Ebene in Vergleich. Beurteilt werden die Einreichungen in beiden Fällen von einer internationalen Fachjury, die sich aus Immobilienexperten, Architekten und Journalisten zusammensetzt. Bewertet wurden die Projekte im Hinblick auf Ausstattung, Lage, Architektur, Nachhaltigkeit & Innovation sowie begleitendes Marketing.