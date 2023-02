Der Habau Group CEO, Hubert Wetschnig, zeigt sich begeistert: „Für uns ist der neue Standort nicht nur eine Möglichkeit zur Ausweitung unseres Flächengeschäfts in Wien und im nördlichen Niederösterreich. Wir freuen uns, auch einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, indem wir in Wien investieren und somit Arbeitsplätze sichern.“ Unter den Anwesenden war auch der Bezirksvorsteher des 21. Wiener Gemeindebezirks, Georg Papai. Dieser ergänzt: „Ich bin sehr dankbar und stolz, dass diese Investition hier in Strebersdorf stattfindet. Die Synergien zwischen unserem Stadtteil, engagierten Firmen sowie ihren Mitarbeitenden machen ein großes Plus an Lebensqualität vor Ort möglich.“ Das neue Gebäude, das den Standards der Energieeffizienz entspricht, soll im Juni 2022 fertiggestellt werden. Für ein zeitgemäßes Erscheinungsbild werden vorrangig Materialien wie Beton und Glas verwendet.