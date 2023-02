"Die Ausstellung bietet einen Einblick in das umfassende Architekturfotografie-Archiv der BIG. Sie unterstreicht die Bedeutung, die diese Disziplin für die BIG hat, um ihre Bauprojekte zu vermitteln. Durch sie werden Gebäude erfahrbar und ihre architektonischen Konzepte lesbar", so BIG-Geschäftsführer Hans-Peter Weiss.



Die Direktorin der FOTO WIEN, Bettina Leidl, umriss den thematischen Rahmen der diesjährigen Ausgabe von FOTO WIEN, in dem sich auch die Ausstellung der BIG bewegt: Unter dem Titel "Rethinking Nature/Rethinking Landscape" vermittelt das Festival, welche Schlüsselrolle die Fotografie in der Wahrnehmung von Natur und Landschaft einnimmt. Auch in der Architekturfotografie tritt Kultur in Beziehung zu Natur und offenbart das Verhältnis zwischen dem Menschen und seiner Umgebung, aber auch die Eingriffe, die den Stellenwert von Natur in Frage stellen.