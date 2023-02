In der Kategorie „Asset Management“, in der EHL auf dem zweiten Platz landete, ist die Marke seit acht Jahren durchgehend unter den Top 3. Die dritte Auszeichnung errang EHL erstmals in der Kategorie „Analysts and Appraisers“ (Analyse und Gutachten) mit Rang 3.

"Das Vertrauen unserer Kund:innen in die Qualität unserer Dienstleistung ist unser wichtigstes Kapital“, erklärt Michael Ehlmaier, Geschäftsführender Gesellschafter der EHL Gruppe.