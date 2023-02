NiroTherm besteht aus hochwertigen Pressfittings mit einer Formteildichtung aus EPDM und den dazugehörigen Edelstahlrohren. Das Produktportfolio umfasst zwei Untergruppen. Die Serie 91000 für Heizung, Kühlung und ölfreie Druckluft sowie die Serie 98000 NiroTherm Industry, die mit hochtemperaturbeständigen FKM-Dichtringen ausgestattet ist und sich für Kühlung, Druckluft sowie industrielle Anwendungen eignet. Beide Serien sind bis zu einem Betriebsdruck von 16 bar zugelassen. Durch die Dimensionen 15 bis 108 mm – bei der Serie 91000 sogar bis 168,3 mm – lassen sich Gebäude-Installationen jeder Größenordnung realisieren. Daher eignet sich NiroTherm für Anlagen vom Einfamilienhaus bis hin zu komplexen Großanlagen.



Installationsbetriebe wie zum Beispiel die Walter Bösch GmbH & Co KG, Fachbetrieb für Heizung, Klima und Lüftung mit 300 Niederlassungen in Österreich, greifen gerne auf NiroTherm zurück: „Das Rohrleitungssystem eignet sich gut für den Einsatz etwa in Klimageräten, die sowohl als Heizungs- und Kühl-, als auch als Kreislaufverbundsysteme eingesetzt werden“, meint Brigitte Weiß, Abteilungsleiterin bei dem eigentümergeführten Traditionsunternehmen.