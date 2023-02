Das IT-Unternehmen „Die Werkbank IT GmbH“ mit Sitz in Wien gehört nun in Form einer 100-prozentigen Beteiligung zur Drees & Sommer SE. Das international tätige Immobilienberatungs- und Planungsunternehmen Drees & Sommer baut damit seine digitale Kompetenz weiter aus. Die Werkbank hat sich in den vergangenen Jahren als Anbieter hochwertiger BIM-Lösungen für Architekten, Planer und die Baustoffindustrie insbesondere im DACH-Raum etabliert. Drees & Sommer und Die Werkbank hatten schon bisher eng zusammengearbeitet.

Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen „Next IT Services“ in Sofia bietet Die Werkbank Lösungen zur Digitalisierung von Prozessen im Planen, Bauen und Betreiben von Gebäuden. Das Produkt „BIM & More“ beispielsweise bietet Planern als BIM-Plugin Zugriff auf tagesaktuelle Produktinformationen von Herstellern.

„Mit dieser Übernahme sichern wir uns wertvolles Know-how und Entwicklungskapazitäten für die Digitalisierung von Prozessen in der Bau- und Immobilienwirtschaft“, erklärt Patrick Theis, Partner der Drees & Sommer SE. „Aus der bisherigen Zusammenarbeit von Drees & Sommer und Die Werkbank entstand etwa in den vergangenen eineinhalb Jahren die gemeinsame Konfigurator-Plattform v.create.“ Mit dem Tool können Kunden produktiv Büroflächen konfigurieren und virtuell begehen. Die Integration in die digitale Planungswelt ermöglicht es hierbei, den Ablauf lückenlos mit BIM-Prozessen zu verknüpfen. v.create wird derzeit für weitere Anwendungen – beispielsweise in der Logistik – erweitert.



Weiterhin eigenständig am Markt

Die Werkbank IT GmbH wird künftig unter der Führung des langjährigen Geschäftsführers Matthias Uhl und von Patrick Theis sein Produktportfolio wie bisher weiterentwickeln und eigenständig am Markt platzieren.

„Mit Drees & Sommer haben wir schon bisher sehr gut zusammengearbeitet“, erklärt Matthias Uhl, Geschäftsführer der Die Werkbank IT GmbH. „Wir freuen uns auf eine gemeinsame, starke Zukunft und wollen nun unsere Kompetenzen bündeln und unser Expert:innen-Team schrittweise ausbauen.“ Das Tochterunternehmen „Next IT Services“ in Sofia wird wie bisher eine wichtige Rolle bei allen IT-Entwicklungen einnehmen und die digitale Kompetenz von Drees & Sommer durch Entwicklungsexpertise in den Bereichen CAD, BIM, VR und AR ergänzen.