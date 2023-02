Baumit, Österreichs holt sich einen ausgewiesenen Energie- und Kreislaufwirtschaftsexperten in die Zentrale nach Wopfing: Eli Widecki (36), MSc, zuletzt Büroleiter im Kabinett von Staatssekretär Dr. Magnus Brunner im Bundesministerium für Klimaschutz, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK), übernimmt per 16. Mai die neu geschaffene Stabsstelle „Energiestrategie und Kreislaufwirtschaft“.



"Die Energiewende schaffen wir nur, wenn wir zukunftsweisende Projekte zügig umsetzen. Baumit hat in der Vergangenheit bereits massiv in nachhaltige und ressourcenschonende Projekte investiert und bewiesen, dass wir innovative Ideen wie z.B. den Baumit GO2morrow Recycling Beton auch zur Marktreife bringen. Was uns zumeist bremst, sind die fehlenden Rahmenbedingungen. Mit Eli Widecki konnten wir einen Energie- und Kreislaufwirtschaftsexperten gewinnen, der das dafür notwendige Know-How und die Erfahrung von mehr als zehn Jahren mitbringt. Er wird uns dabei unterstützen," freut sich Mag. Robert Schmid, geschäftsführender Gesellschafter der Baumit Beteiligungen GmbH, über den Neuzugang.