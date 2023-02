Die jüngste Auszeichnung wurde Mitte November in Venedig vergeben: Der international hoch dotierte Lafarge-Holcim-Award für sustainable Architecture, ausgelobt von der LafargeHolcimFoundation. querkraft Architekten erhielten für ihre Einreichung des ‚autofreien City IKEAs‘ im Pool von 4.742 Einreichungen den „Regional Holcim Award Europe: Acknowledgment Prize“. Ein Auszug des Jury-Statements: „The Holcim Awards jury Europe was fascinated by the project’s exemplification of this paradigm shift: a retail center that seeks to recreate a dialog with the city, benefiting from its density and giving back to it through curated public space and proximity.”

Des weiteren ist querkraft mit dem IKEA für den österreichischen Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit nominiert, ausgelobt vom Bundesministerium für Klimaschutz. Der nachhaltige und energieeffiziente Entwurf des weltweit tätigen Architekturbüros für den österreichischen Expo Pavillon konnte international bereits im September für Medienecho sorgen, als dieser bereits vor Eröffnung mit dem Global Architecture and Design Award in der Kategorie ‚sustainable architecture‘ ausgezeichnet wurde. Weitere Awards sollten folgen.