Mit dem erfolgreichen Closing hat die Austrotherm Gruppe den tschechischen Dämmstoffproduzenten DCD IDEAL spol. s r.o., zu 100 % übernommen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Wir schließen mit dem Kauf von DCD den letzten weißen Fleck in unseren Kernmärkten Zentral- und Osteuropa und stärken damit die Marktposition von Austrotherm. DCD und Austrotherm sind erfolgreiche Familienunternehmen, die hinsichtlich ihrer Unternehmenskulturen sehr gut harmonieren. Die Übernahme von DCD unterstützt die Strategie, in unsere Kernprodukte EPS und XPS weiter zu investieren. Wir freuen uns über die Möglichkeit, unser klimaschonendes Produktsortiment für unsere Kunden auszubauen, unsere XPS Kunden in Tschechien nun auch mit EPS beliefern zu können und ihnen damit ein noch besseres Service anzubieten,“ kommentiert Klaus Haberfellner, Geschäftsführer der Austrotherm GmbH, den erfolgreichen Abschluss der Firmenübernahme.