Als Leiterin der Business Unit „Management Diagnostics“ eines internationalen Personalberatungsunternehmens verantwortete die gebürtige Wienerin bereits internationale Beratungsprojekte und die Führung eines globalen Psychologenteams.



Als Senior Consultant und Prokuristin war Steinbrecher auch in diverse Kundenprojekte bei Veränderungsprozessen eingebunden und entwickelte das Konzept für ein Personalentwicklungstool für Führungs- und Nachwuchsführungskräfte. Als langjährige Leiterin der Personalentwicklung & Recruiting Abteilung bei der Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H. & Co KG hatte Steinbrecher zuletzt sowohl die strategische Ausrichtung als auch operative Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen inne und verantwortete das Employer Branding und Personal-Marketing ebenso wie die Lehrlingsausbildung, Onboarding-Programme, Sales Academy, Talent- und Karrieremanagement sowie Programme zur betrieblichen Gesundheitsförderung.



Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Dreh- und Angelpunkt erfolgreicher Unternehmen

Steinbrecher zu ihrer neuen Position: „Ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung in dieser faszinierenden, vielfältigen und vor allem sinnstiftenden Organisation. Ich bin in einem 100-jährigen Start-up angekommen, in dem die seltene Kombination aus Tradition und Innovation bereits gelingt. Auf diesen Grundpfeilern lässt sich viel Neues aufbauen. Mit gegenseitiger Wertschätzung, klaren Zielen, Offenheit und einem nachhaltigen Bekenntnis zur Neugier sehe ich die optimalen Voraussetzungen für die Zukunft gegeben.“



Valerie Höllinger, Managing Director Austrian Standards, ergänzt: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind – gerade bei einer Expert*innen-Organisation wie Austrian Standards – der Dreh- und Angelpunkt eines erfolgreichen Unternehmens. Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist es, diese breite Expertise zu fokussieren und mit den richtigen Skills für Digitalisierung, New Work und digitale Produkteentwicklung auszubauen. Mit Verena Steinbrecher haben wir dafür die Idealbesetzung gefunden. Eine versierte, empathische und hochkompetente Expertin, die es versteht, Potenziale zu erkennen und wichtige Aufgaben mit den richtigen Menschen und Mindsets zu verknüpfen.“