Walter Barfuß wurde im Rahmen der Vollversammlung am 29. September einstimmig zum Ehrenpräsidenten gewählt. Anton Ofner folgt Barfuß als Präsident des Vereins nach.

Ofner ist geschäftsführender Gesellschafter der MBB BioLab GmbH mit Sitz in Wien sowie der MP Projekt GmbH in Brunn am Gebirge. Der promovierte Wirtschafts- und Sozialwissenschafter, akademisch ausgebildete Krankenhausmanager und Absolvent des Massachusetts Institute of Technology (MIT) war Vizepräsident der Wirtschaftskammer Wien und Obmann der Allgemeinen Unfallversicherung. Ofner zu seiner neuen Position: „In Österreich arbeiten derzeit mehr als 4.500 Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen an der Entwicklung von Standards. Austrian Standards vernetzt diese Expertinnen und Experten und bietet durch seine Mitgliedschaft bei internationalen Standardisierungs-Organisationen wie ISO, CEN und ETSI Zugang zu einem weltweiten Netzwerk. Dadurch sorgt Austrian Standards dafür, dass Österreichs Stimme in der internationalen Standardisierung auch gehört wird.“