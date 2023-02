Entgeltliche Einschaltung

Mit Video : Wenn es plötzlich dunkel wird – dann wird es auch ganz schnell teuer in österreichischen Immobilien

Die meisten Unfälle in Österreich passieren zu Hause. Sehr viele durch schlechte oder fehlende Beleuchtung in Stiegenhaus, Keller oder auf den Hausfluren. Der Gesetzgeber ist sehr streng, wenn zu Unfällen mit Personenschaden kommt und zieht nicht nur die Hausbesitzer, sondern auch die verantwortlichen Immobilienverwalter oder Hausverwalter zur Rechenschaft. "Sie sind es, die letztlich dezidiert nachweisen müssen, dass sie keine Schuld am Unfall trifft und damit Schaden an Leib und Leben der Bewohner oder Nutzer des Hauses verhindert haben", so Jurist und Bausachverständiger Ing. Mag. iur Gottfried Leitner, der oft mit Schadenersatzklagen im Immobilienbereich zu tun hat und weiß, wie teuer so eine Klage für den Inhaber einer Immobilie werden kann und im schlimmsten Fall sogar mit Freiheitsentzug endet. Bewährt hat sich in Österreich die Vergabe ÖNORM-B1300-Objektsicherheitsbegehungen an zertifizierte Experten.