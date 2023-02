Ob Garten, Dachterrasse, Poolbereich oder Gastgarten – die Outdoorbereiche wachsen und die Ausstattungen werden immer wertvoller. Um große Flächen vor einem Übermaß an Sonne und Wärme zu schützen, sollte der Sonnenschutz dementsprechend großzügig geplant werden. VALETTA, der Sonnenschutzprofi aus Österreich, hat für diese Anforderung die ZIP-Beschattungsserie im Programm. Alle Varianten punkten durch ihr anspruchsvolles Design, vor allem aber auch die hohe Robustheit und Windbeständigkeit.

Mit einer Größe von bis zu 6 x 5 Metern sorgt die HAITI-ZIP nicht nur für eine großflächige Beschattung. Schlank und zugleich robust sichert ein in die Fallschiene integriertes Spannsystem auch bei großen Anlagenbreiten hohe Stabilität und Tragkraft. Auf Terrassen, die nicht wie Loggien oder Balkone durch eine Mauer begrenzt sind, kommt zunehmend das Modell BAHAMA-ZIP zum Einsatz. Die widerstandsfähige, gestützte Beschattung, deren Stoff nicht nur im Bereich der Welle und der Fallschiene fixiert ist, sondern über die gesamte Führungsschienenlänge, ist ebenfalls in bis zu 6 x 5 Metern verfügbar. Die freistehende Pergola CUBA-ZIP kann hingegen an Fassaden oder Umzäunungen montiert werden. Sie misst bis zu 6 x 4 Meter und lässt sich unendlich oft miteinander koppeln – das bietet eine große Variantenvielfalt bei der Gestaltung. Das neigbare Tuch ist ideal bei tief stehender Sonne und lässt problemlos Regenwasser ablaufen. Die ZIP-Systeme sind für windreiche Gebiete besonders gut geeignet. Sie wurden vom ift-Rosenheim auf ihre Windfestigkeit geprüft (Prüfcode 18-000874-PRO1). Die getesteten Anlagen zeigten selbst bei der maximal möglichen Prüfgeschwindigkeit von 126 km/h (Windstärke 12 Beaufort = Orkan) keine Einschränkungen der Funktion auf.

Zusätzlich können die BAHAMA- und CUBA-ZIP-Modelle um den ZIP-SOLIDSCREEN erweitert werden. Er verhindert das Aufheizen der Räume, schützt vor Blendungen und setzt bewusst moderne Akzente an der Fassade. Durch die seitliche Führung über die gesamte Höhe hält auch der ZIP-SOLIDSCREEN starken Windbedingungen stand.

Mit zusätzlichen Features wie LED-Beleuchtung oder Heizstrahlern, die zudem komfortabel mit einer gemeinsamen Steuerung bedient werden, eignet sich die Outdoorfläche für beinahe alle Saisonen.

