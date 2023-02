500 Milliarden Dollar will sich Lore die Errichtung von Telosa - mitten in der amerikanischen Wüste - kosten lassen. Dazu will er im ersten Schritt 150.000 Hektar im Westen der Vereinigten Staaten kaufen und in die nachhaltigste Stadt der Welt verwandeln: „Stellen Sie sich vor, was mit nachhaltigen Baumaterialien, autonomen Fahrzeugen, Elektroflugzeugen und dem unterirdischen Transport von Materialien möglich ist“, sagt der E-Commerce-Unternehmer.

Laut dem Organisationskomitee, bestehend aus 50 Experten, könnte Telosa bis zum Jahr 2030 bereits 50.000 Menschen beherbergen.