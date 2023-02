Das Unternehmen hat nicht die Gewichtung der Assetklassen (Büro, Wohnen, Hotels) umgeschichtet, sondern verschreibt sich für die weitere Zukunft auch eine grüne Linie der Nachhaltigkeit. "Für uns bedeutet 'green' Holzbau - wir wollen uns als größter Holzbau-Developer in Europa positionieren", gibt Winkler die Richtung vor. Das Unternehmen konzentriert sich dabei in erster Linie auf Deutschland und Österreich. Für die Büros sollen "einheitliche Standards" gelten, so dass jeder Abnehmer "weiß, was er bekommt". Eine Standardisierung und eine Vorfertigung sollen auch Kostenvorteile bringen. Den ersten Holzhybrid-Bürobau realisiert die UBM derzeit in Frankfurt. Finanzierungen werden auf "Green Finance" und "Green Investing" umgestellt.

Die Hauptversammlung der UBM findet heuer - ebenso wie die heutige Bilanzpressekonferenz - am 27. Mai ein weiteres Mal virtuell statt.