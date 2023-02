Der Baukonzern Strabag SE hat heute bekannt gegeben, dass das Syndikats der Kernaktionäre (79,80 Prozent des Grundkapitals) - abweichend vom Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats - die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 6,90 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 vorgeschlagen hat. Begründet wird der Beschlussvorschlag mit der hohen Liquidität des Konzerns.

Ursprünglich war vom Vorstand eine Dividende von 1,90 geplant worden.

Der Beschlussvorschlag wird der Hauptversammlung am 18. Juni zur Abstimmung vorgelegt. "Der für das Geschäftsjahr 2020 ausgewiesene Bilanzgewinn lässt eine Ausschüttung in dieser Höhe zu", so die Strabag am Mittwochnachmittag in einer Aussendung. (APA/red.)