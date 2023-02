17 Bürgermeister des Tiroler Wipp- und Stubaitals haben in einer Resolution nachhaltige Verkehrslösungen für die transitgeplagte Bevölkerung an der Brennerautobahn (A13) und in ganz Tirol gefordert. Vor allem innovative Tunnellösungen und wirkungsvolle Lärmschutzvorrichtungen standen dabei im Fokus. Diesbezüglich wolle man vor allem Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) in die Pflicht nehmen, wie es bei einer Pressekonferenz in Schönberg hieß. Aber auch die Asfinag sehe man in der Pflicht. "Die Asfinag löst derzeit Einzelprobleme", meinte etwa Robert Renzler, Sprecher der Gemeinde Gries am Brenner.