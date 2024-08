2.2. Korrosionsschutz



In Parkbauten korrodiert der Stahl hauptsächlich durch Nässe und Tausalz, das im Winter durch einfahrende und parkende Fahrzeuge eingetragen wird. Für Stahlbauten werden beim Korrosionsschutz allgemein immer längere Schutzdauerzeiten gefordert. In der aktuellen DIN EN ISO 12944 liegt der vorgegebene Zeitraum bei mehr als 25 Jahren. Parkhäuser werden dabei meist in der Korrosivitätsstufe C3, in seltenen Fällen höher eingestuft. Entsprechend haben die Hersteller von Korrosionsschutzbeschichtungen ihre Produkte und Systeme in den letzten Jahren so weiterentwickelt, dass sie die geförderten Zeiträume sowie die vorgesehenen Schutzkategorien in aller Regel gewährleisten können.



Die Korrosionsschutzbeschichtung eines Parkhauses nach DIN EN ISO 12944 müsste bei einer kalkulatorischen Lebensdauer organischer Beschichtungen von 25 Jahren und einer Nutzungsdauer des Bauwerks von 50 Jahren maximal einmal im Lebenszyklus ganz oder teilweise erneuert werden. In der Praxis geht man allerdings davon aus, dass der Korrosionsschutz – sofern er fachgerecht appliziert wurde - über die gesamte Nutzungszeit erhalten bleibt.