Gerichte können Beweissicherungsverfahren anordnen



Wichtig ist, alle Immobilienbesitzer, die an das Baugrundstück angrenzen, frühzeitig vom geplanten Bauvorhaben zu informieren. Hier sollte klar Auskunft über die geplanten Arbeiten gegeben werden, aber natürlich auch darüber, welche eventuellen Risiken für Grundstücke, Grünflächen, Zäunen, Bepflanzung, Außenanlagen und letztlich die Immobilien bestehen.



"Schon hier kann ISHAP unterstützen und die Kontaktaufnahme mit den betroffenen Besitzern vor Baubeginn übernehmen. Nach erfolgtem Einverständnis, werden dann vor Ort die nötigen Dokumentationen des Ist-Zustandes mit zertifizierten ISHAP-Bausachverständigen durchgeführt. Ein Beweissicherungsverfahren kann aber auch vom Gericht angeordnet werden und sogar Teil des Bewilligungsbescheides sein. Natürlich weigern sich immer wieder Anrainer, eine Begutachtung auf eigenem Grundstück oder in der jeweiligen Immobilie durchführen zu lassen. Wobei das ja sogar gegen die eigenen Interessen ist. Aber wir sind stolz auf unsere sehr hohe Erfolgsquote von bis zu 90 Prozent der Anrainer, die wir von der Beweissicherung überzeugen können. Wir informieren die Anrainer während des Besuches auch über Schadensprävention und entsprechende Vorbeugung. Nach dem Bauende erfolgt eine Bestandsaufnahme der Veränderungen und ein abschließendes Gutachten. Sollte es tatsächlich zu Entschädigungsverhandlungen kommen, so stehen die ISHAP-Experten und Baugutachter auch hier mit Rat und Tat zur Seite", so Bmst. Ing. Thomas Korol.