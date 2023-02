Entgeltliche Einschaltung

8-Punkte-Beweissicherungs-Konzept : Nachbarschaftsklagen am Bau können verdammt teuer werden - Beweissicherung vor Baubeginn ist daher äußerst wichtig

Bei jedem Baubeginn sind zuerst einmal schwere Maschinen im Einsatz. Der Boden vibriert und Wände wackeln. Angrenzende Grund- und Immobilienbesitzer bekommen Angst um ihren Besitz. Und einige spekulieren auch schon auf hohe Schadensersatzzahlungen, aufgrund vermeintlich "verursachter" Schäden am eigenen Bau durch Vibrationen, Bodensenkungen, etc. "Genau darum sollte eine Beweissicherung rechtzeitig und in jedem Fall noch vor Baubeginn durchgeführt werden. Das nimmt klagefreudigen Nachbarn schon im Vorfeld den Wind aus den Segeln. Denn es wird sehr akkurat der aktuelle Ist-Zustand von Nachbargebäuden und angrenzenden Grundstücken dokumentiert, verortet und digital gespeichert. Irrtümer ausgeschlossen. ISHAP hat dazu ein 8-Punkte-Beweissicherungs-Konzept entwickelt, mit dem der Status quo exakt dokumentiert wird. Damit ermöglichen wir höchste Rechtssicherheit, sollte es doch zu Schadenersatzansprüchen oder Klagen vor Gericht kommen", meint ISHAP-Geschäftsführer Bmstr. Ing. Thomas Korol. Dieser Beweissicherungs-Service - durch zertifizierte Bauingenieure der ISHAP GmbH - kann in ganz Österreich genutzt werden.