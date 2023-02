848 Projekte und Förderungen in Höhe von 93 Millionen Euro "in die Zukunft der Wasser-Infrastriktur" hat das Landwirtschaftministerium genehmigt. Mit diesen Mitfinanzierungen aus öffentlichen Mitteln würden Investitionen in Höhe von 254 Millionen Euro ausgelöst werden, berichtete die zuständige Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Donnerstag.

Mit der Förderungszusage werden die Mittel für 463 Projekte für die kommunale Trinkwasserversorgung freigegeben. Auch in die Ökologisierung von Gewässern werde investiert. "Flusslandschaften werden seit jeher vom Menschen genutzt. Zur Verbesserung müssen wir konsequent Sanierungsmaßnahmen setzen, um unserer Flüsse als wichtigen Lebensraum zu erhalten. Dafür stellt die Bundesregierung bis 2027 zusätzlich 200 Millionen Euro zur Verfügung", sagte Köstinger. Im Bereich Hochwasserschutz gab die Ministerin grünes Licht für insgesamt 362 Projekte.