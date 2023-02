Im Skigebiet Reiteralm in der Region Schladming-Dachstein trainierte Marcel Hirscher besonders oft und legte dort den Grundstein für seine immensen Erfolge. Ganz in der Nähe befindet sich der familiengeführte Meisslingerhof. Ein Bauernhof, der auch Zimmer und erholsamen Urlaub für Gäste anbietet. „Da die Zeiten für uns Landwirte immer schwieriger geworden sind, habe ich vor gut 20 Jahren im Winter begonnen eine Alm zu bewirtschaften und mich im Sommer zusätzlich der Holzwirtschaft gewidmet“, erzählt Besitzer Karl Prugger. Für die Holzarbeiten wird er bald zwei Geräte anschaffen, die er testen konnte. Zum einen den Mobilbagger PW180-11 von Komatsu, der durch seinen minimalen Schwenkradius die Arbeiten im Wald erleichtert und zum zweiten das Harvesteraggregat Woody WH60-1. Der Prozessorkopf von der Firma Konrad wurde am Bagger montiert und sucht in Sachen Robustheit seinesgleichen. Egal ob es um Holz im Gebirgswald oder um Laubholz geht.







PW180-11 MIT STARKER MOTORLEISTUNG



„Der PW180-11 ist sehr kompakt und ich bin von seiner Motorleistung begeistert. Mit 167 PS schafft er es sehr gut, mit dem Woody WH60-1 zurechtzukommen“, so Karl Prugger. Einen großen Vorteil sieht er auch darin, dass es sich mit dem Mobilbagger auf schmäleren Waldwegen sehr gut arbeiten lässt. „Die Bäume lassen sich mit dem Prozessorkopf sehr leicht entasten und ablegen“, erklärt Prugger weiter.



Das Holz wird in weiterer Folge von der Holzindustrie verwendet und findet sich später in allen möglichen Verwendungsformen wieder. Ein Teil des Holzes geht auch in die Heiz- sowie in die Papierindustrie.







AUCH IM STEILEN GELÄNDE EINSETZBAR



„Wir haben schon zahlreiche Harvesteraggregate auf den Komatsu Baggern PW200 montiert. Die Praxis zeigt nun, dass der Woody sich auch hervorragend mit dem PW180-11 kombinieren lässt“, sagt Manfred Schmerlaib, Verkaufsleiter bei der Firma Konrad. Zu Gute kommt den Fahrern dabei vor allem auch der Endlosrotator. Der Woody kann sich so problemlos um die eigene Achse drehen, ohne dass die Schläuche eingewickelt oder gar abgerissen werden.



„Die Rahmengeometrie von Konrad Harvesteraggregaten ermöglicht die Bearbeitung von Laub- und Krummhölzern. Durch ein neuartiges Funktionsprinzip der Parallelstange an den Walzenarmen werden Unebenheiten am Stamm perfekt ausgeglichen und die Vorschubwalzen liegen unabhängig vom Stammdurchmesser immer exakt an“, so Manfred Schmerlaib.



Die spezielle Bügelkinematik erleichtert zudem das Aufnehmen der Stämme in steilem Gelände und sorgt gleichzeitig für eine hohe Baulänge. Das erleichtert das kontrollierte Fällen von großen Bäumen erheblich. Für Karl Prugger jedenfalls wird die Holzarbeit durch den Komatsu Bagger und das Konrad Harvesteraggregat bedeutend erleichtert.