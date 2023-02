Jeder Schritt wird in enger Kommunikation mit dem Kunden abgestimmt – und ganz in Doka-Manier kommen höchst individuelle Lösungen zum Zug. Zusätzlich zum erfahrenen Team sind aus dem Produktportfolio echte Alleskönner an Bord, um das Wasserkraftwerksprojekt zu realisieren: Neben der Rahmenschalung Framax Xlife, die enorm robust und vielseitig verwendbar ist, spielt das Traggerüst Staxo 100 mit einer Traglast bis zu 100 kN all seine Vorzüge aus. Einklappbare und leicht verstaubare Faltbühnen sind immer dann schnell verfügbar, wenn sie gebraucht werden – und in der 40 Meter hohen Kaverne kommt man ohne Treppentürme als transportables Stiegenhaus ohnehin nicht weit. Fast genauso wichtig wie die einzelnen Schalungselemente ist für Stefan Pirkner aber auch die Kommunikation zum Kunden: „Uns ist volle Transparenz enorm wichtig – gemeinsam findet man auch in schwierigen Situationen immer eine Lösung. Und wenn Not am Mann ist, sind wir von Doka immer ein verlässlicher Partner“.