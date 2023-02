In der Industrie und im Bau brummt der Konjunkturmotor weiter. Im August erzielten beide Sektoren zusammen laut Frühschätzung der Statistik Austria um knapp ein Viertel (23,1 Prozent) mehr Umsatz als im August des Vorjahres. In der Industrie alleine waren es 25,4 Prozent mehr, im Bau 10,9 Prozent. Trotz nachlassender Dynamik habe es im August weiterhin ein deutliches Wachstum gegeben, so die Statistik Austria. Zugenommen hat auch das Arbeitsvolumen und die Beschäftigung.



In der Industrie stieg die Beschäftigung um 1,7 Prozent an und es wurden um 1,6 Prozent mehr Arbeitsstunden geleistet.