Nach umfassender Sanierung erstrahlt der Dachverband der Sozialversicherungsträger in der Kundmanngasse 21 im 3. Wiener Gemeindebezirk in neuem Glanz. Das Bestandsgebäude wurde innerhalb von zwei Jahren generalsaniert und um Zubauten ergänzt, die ein Restaurant sowie ein Konferenzzentrum beherbergen. Bei der Inbetriebnahme war das in den 1970er Jahren errichtete Verwaltungsgebäude kaum mehr wiederzuerkennen. Das Bauprojekt wurde 2020 fertiggestellt und begeistert seither durch die moderne Architektur und das ausgeklügelte Energiekonzept.

Als eines der wenigen Bürohochhäuser Österreichs entspricht es dem „EnerPHit Plus“-Passivhaus-Standard. Für die hohe energetische und ökologische Qualität der Sanierung wurde das Projekt zudem mit der klimaaktiv GOLD-Plakette des Klimaschutzministeriums (BMK) ausgezeichnet.