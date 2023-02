Kuhn als verlässlicher Partner.



Neben dem neuen Radlader greift man im Dolomitsandwerk auch auf Komatsu-Bagger zurück. Im Einsatz sind dort der Hydraulikbagger PC490LC-11 der mit besonders hoher Präzision arbeitet und der HB365 Hybrid-Hydraulikbagger dessen elektrischer Schwenkmotor/-generator die kinetische Energie des sich drehenden Oberwagens mit dem Abbremsen in elektrischen Strom umwandelt.

„An der jahrelangen Partnerschaft mit Kuhn schätzen wir die tolle Serviceleistung und die Verlässlichkeit. Sollte ein Gerät einmal ausfallen, können wir auch auf ein Ersatzfahrzeug bauen“, erzählt Hannes Hofer.



Mit der Tochterfirma in Niederösterreich stellen die Salzburger Sand- und Kieswerke unter Beweis, dass man ebenso im Osten Österreichs zu einem wichtigen Partner für Unternehmen zählt. So wird etwa die Baustelle zum Semmering-Basistunnel von Grillenberg aus beliefert. Die SSK hat schon bisher stark in das Dolomitsandwerk investiert und weitere große Investitionen werden folgen.