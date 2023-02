Bauherr des Projektes ist die Dubai Holding, eine globale Investmentgesellschaft mit Niederlassungen in 13 Ländern und mehr als 20.000. „Wir konnten unsere Auftraggeber durch professionelle Ingenieurleistungen in den Bereichen Planung, Musterbau und Produktschulung überzeugen“, sagt Yazan Almasri, Fassadenmanager bei der Fischer Landesgesellschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten. „Aber auch unsere sicheren und gleichzeitig wirtschaftlichen Lösungen sowie das weltweite Vertrauen in unsere Marke waren für die Beauftragung ausschlaggebend.“