Heizungswasser fließt tendenziell dorthin, wo der Widerstand in der Heizanlage am geringsten ist. Das führt allerdings dazu, dass manche Heizflächen wärmer sind und andere kühler bleiben. Für eine möglichst gleichmäßige Beheizung ist es erforderlich, den Heizwasserfluss so zu leiten, dass alle Heizflächen mit der gewünschten Wassermenge versorgt werden und eine Über- bzw. Unterversorgung verhindert wird.



Das geschieht über den hydraulischen Abgleich. Dabei werden die einzelnen Heizkreise bis hin zu den einzelnen Heizkörpern auf einen bestimmten Durchfluss des Heizungswassers abgeglichen. Ein hydraulischer Abgleich lohnt sich vor allem während bzw. nach einem Heizungstausch, weil durch die häufig veränderten Temperaturen auch die eventuelle Unter-/ Überversorgung einzelner Heizflächen verstärkt wird.