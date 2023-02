Von der Galerie zum Tunnel

Anders sieht es bei der Galerie Imst auf der Inntalautobahn A12 aus. Hier haben es die Doka Ingenieure und Techniker mit einer Sanierung zu tun. Die ASFINAG spendiert der in die Jahre gekommenen Hülle eine stabilere. Sie dockt als Tunnel im Tunnel von innen an den Bestand an, was den Vorteil hat, dass der alte Betonkragen nicht abgebrochen und entsorgt werden muss. Die ausführende Baufirma kann sich voll auf den Schalungsakt einlassen.



Business as usual also? Nicht ganz. Die offene Galerieseite, wie üblich nur mit Stützpfeilern bewehrt, wird im Zuge der Bauarbeiten komplett geschlossen, es entsteht in Fahrtrichtung Arlberg ein veritabler Tunnel. Im Auftrag der Strabag rückt die Doka der 400 Meter langen Schutzröhre mit zwei SL-1 Schalwagen zu Leibe: einmal, um die Tunnelschale innen herstellen zu können, zum anderen mit einem selbstfahrenden Spezialgerüst im Außendienst, das wegen der beengten Stellfläche – keine vier Meter weiter rollt der Verkehr nach Begrenz – quasi auf Bonsaigröße zurechtgestutzt ist. Freilich fähig, Betonlasten abzutragen und sich hydraulisch fortzubewegen, wie sein Pendant im Innendienst. Für die Betonage, auch der als Dachabschluss modellierten Kragplatte, finden Paneele aus Stahlhäuten Verwendung. Warum? „Weil eine Holzschalung aufwändig zu reinigen ist“, wie Lasshofer sagt, „und im Vergleich zu Stahl nach weitaus weniger Einsätzen schlapp macht.“ Alles eine Frage der Wirtschaftlichkeit.