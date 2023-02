Das Heizen und Kühlen von Gebäuden trägt zum CO2-Ausstoss in allen Industrieländern massgeblich bei. Um die Klimaziele des Bundesrats zu erreichen – Netto Null bis 2050 – muss also auch der Gebäudepark der Schweiz einen Beitrag leisten. Doch Planer und Entscheider brauchen eine Handreichung, um die passenden Massnahmen in der richtigen Reihenfolge einzuleiten. Denn in der Schweiz stehen rund 1,8 Millionen Gebäude und und pro Jahr wird nur ein Prozent dieses Gebäudebestandes saniert. Es würde rechnerisch also 100 Jahre dauern, bis der Gebäudebestand im Land durchgehend erneuert ist – so geht sich der Zeitplan für die Energiewende nicht aus. Bevor die Politik Förderprogramme beschließt, muss also geklärt werden, welche Maßnahmen wo sinnvoll sind und womit am besten gestartet wird. Kristina Orehounig hat im Jahr 2019 mit ihrem Forscherteam eine solche Sortierung angestellt.