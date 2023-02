Bisher wurden die über 350 Mitarbeiter:innen der Firmengruppe FCP.VCE von Wolf-Dietrich Denk, Christian Nüssel, Dieter Pichler und Robert Schedler geführt. Die Geschäftsführung besteht nun aus sechs Personen. Innerhalb von zehn Jahren sind Achs und Lanschützer von Prokuristen zu Gesellschaftern in die Geschäftsführung bei FCP und diversen Tochtergesellschaften der Firmengruppe FCP.VCE aufgestiegen. Beide haben an der TU Wien Bauingenieurwesen studiert und bringen mehr als 15 Jahre Berufserfahrung als Projektmanager mit.



Günther Achs hat die Bereiche Akustik, Baudynamik, Bauphysik und Messtechnik seit Firmeneintritt im Jahr 2005 bei FCP.VCE maßgeblich weiterentwickelt. Er verantwortet zukünftig auch die Bereiche Verkehrsplanung und Geotechnik. Joachim Lanschützer, ebenfalls seit 2005 bei FCP.VCE, ist als Gesamtprojektleiter im Handlungsfeld Hochbau für Projektsteuerung, Generalplanung, begleitende Kontrolle bei FCP.VCE tätig. Während Lanschützer seine Geschäftsbereiche für die Märkte in Österreich und Deutschland verantwortet, betreut Achs für seinen Bereich zusätzlich den internationalen Markt.