Vielseitige Sicherheits-Helferlein.

Doka bietet viele praxisgerechte Helfer für ein sicheres Arbeiten auf der Baustelle. „Wir setzen schon in der Entwicklung all unserer Produkte den Fokus auf Lösungen, die nicht nur effizient sind, sondern auch zur Sicherheit beitragen – und das ohne zusätzlichen Aufwand“, so Helmut Weißengruber, Sicherheitsexperte bei Doka. Das einfache und schnelle Handling ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, der darüber entscheidet, ob Sicherheitsprodukte in der Praxis auch tatsächlich angewendet werden und zum selbstverständlichen Gebrauchsobjekt werden, wie z.B. der Gurt, wenn wir ins Auto steigen. Zu diesen Helfern für ein unbeschwertes Arbeiten das zudem leicht von der Hand geht, gehören z.B. das Bühnensystem Xsafe plus und das Seitenschutzsystem XP.

Das Bühnensystem Xsafe plus ist ein System aus vormontierten, klappbaren Arbeitsbühnen mit integrierbaren Seitengeländern, Leitern und selbstschließenden Durchstiegsöffnungen.