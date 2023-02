Am 2. September 2021 findet die jährliche Tagung der IAKS Österreich (International Association for Sports and Leisure Facilities) im Technologiezentrum Seestadt statt. Dabei werden nationale und internationale Vortragende unterschiedliche Möglichkeiten aufzeigen, wie Klimaschutz künftig noch stärker im Sportstättenbau umgesetzt werden kann – insbesondere durch den Einsatz von innovativen, digitalen Technologien.

Der IAKS wird dabei durch Harald Fux, den Vorsitzenden des IAKS Österreich, vertreten: „Moderner Sportstättenbau ist ohne fundiertes Nachhaltigkeitskonzept nicht mehr denkbar. Effizientes Gebäude- und Energiemanagement bis hin zu digitalen Rund-um-die Uhr-Zugangssystemen sind das Um und Auf für eine intelligente Nutzung von Ressourcen und machen sich nicht nur umwelttechnisch, sondern langfristig auch wirtschaftlich bezahlt“, sagt Fux. Bereits jetzt können in Österreich kommunale Sportanlagen bis zu 50 Prozent Bundesförderung in Anspruch nehmen, wenn sie mindestens dem klima:aktiv-Standard silber entsprechen. Aber: „In Österreich gibt es dazu noch zu wenig innovative Konzepte. Mit unserer Tagung wollen wir aufzeigen, was heute bereits alles möglich ist und entsprechende Leitlinien für die Zukunft aufzeigen. So müssen der Einsatz erneuerbarer Energien, die Vermeidung von Öl und Abfall sowie der sparsame Einsatz von Wasser beim Bau neuer Sportstätten selbstverständlich sein. IAKS Österreich sieht sich auch in dieser Frage als Kompetenzzentrum, Motor und Impulsgeber“, so Fux weiter.