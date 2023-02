Danucem entwickelt Technologien und Anwendungen, bei denen die Nachhaltigkeit im Zentrum steht wie auch die Reduktion der Auswirkungen auf Umwelt und Klima. Maßnahmen zur Verringerung der CO2-Emissionen werden eine Schlüsselrolle spielen, ebenso wie die Unterstützung der Kreislaufwirtschaft auf allen Ebenen der Unternehmenstätigkeit. „Gerade deshalb ist die Zusammenarbeit mit den regionalen Unternehmen besonders wichtig, denn nur gemeinsam können wir innovative Lösungen erarbeiten und ein langfristiges Umdenken erreichen“, ist Födinger überzeugt.

Einer der wichtigsten Schritte der Zukunft ist die Minimierung der Verwendung fossiler Brennstoffe in der Produktion und den Ersatz durch alternative Brennstoffe aus lokalen Quellen. Dieser Ansatz bringt mehrere ökologische Vorteile mit sich, die Schonung der Ressourcen, die Verringerung der Abfallmenge auf Deponien sowie vor allem die Reduzierung der CO2-Emissionen im Vergleich zur Verwendung traditioneller fossiler Brennstoffe. Dadurch wird Danucem in der Lage sein, ihren Kunden umweltfreundlichere Produkte mit einem geringeren CO2-Fußabdruck anzubieten. Danucem soll auch weiterhin Aufklärungsarbeit in Bezug auf Umweltschutz leisten und insbesondere in jene Aktivitäten investieren, die zur Erhaltung einer lebenswerten Umwelt und der natürlichen Ressourcen beitragen.

Der offizielle Start der neuen Marke Danucem erfolgt am 1. Oktober 2021.