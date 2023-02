Zu den aktuellen Projekten der MBN GmbH zählt ein Neubau mit knapp 670 Wohnungen in Berlin. Parallel wird dabei an 240 Wohnungen gearbeitet. Über all diese Objekte den Überblick zu behalten, ist eine Herausforderung – die die Bauleiter mit Capmo meistern. Die Bau Software hilft den Fachkräften, trotz diverser Begehungen in augenscheinlich gleichen Räumen, alle wichtigen Informationen im Gedächtnis zu behalten. “Mit dem Ticket-System geht die Informationsaufnahme nebenbei und es bleibt mehr Zeit für die Details”, so Grigory Budnizkiy. “Alle Informationen sind an einem zentralen Ort gespeichert und jeder ist auf dem gleichen Wissensstand.” Von der gemeinsamen Informationsbasis profitiere nicht nur der Bauleiter, sondern auch die Zusammenarbeit mit den Nachunternehmern.