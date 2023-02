Ins selbe Horn stößt Lucia Schramm-Kaineder (siehe Interview), die beim Graumann-Viertel in Traum den Community-Aufbau verantwortet: „Flexible wie hybride Lösungen werden nachgefragt. Die Möglichkeit, konzentriert zu arbeiten und einen eigenen Rückzugsraum zu haben, ist enorm wichtig – aber auch Möglichkeit für Austausch, vor allem für echte Begegnung, wird gewünscht. Die Zoom-Fatigue, die massive Ermüdung durch reine Online-Interaktionen, ist deutlich spürbar.“

Trotz Zoom-Fatigue sind Homeoffice-Elemente wie erwähnt gekommen, um zu bleiben. Drängt sich die Frage auf, ob nun der große Leerstand von Offices droht. Laut den Experten der Catella Property Consultants GmbH lautet die klare Antwort: nein. Zum einen wird es noch Jahre dauern, bis Unternehmen den richtigen Mix „Bürofläche pro Beschäftigten + Kommunikationsflächen“ für sich individuell definiert haben; einen ökonomischen Auf- oder Abschwung nicht eingerechnet. Hinzu kommt die Laufzeit der klassischen Verträge in der Büroflächenvermietung. Diese liegen im Schnitt bei fünf bis zehn Jahren, also eine planbare Größe mit einer eher geringen Ausfallwahrscheinlichkeit. Was allerdings auch absehbar ist: Je zentraler gelegen und stärker an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen, desto stärker der Wunsch ins Office zurückzukommen. Investoren, Unternehmen, aber auch Planungsbehörden sollten diese Aspekte in den Vordergrund ihrer strategischen Überlegungen stellen.