Der Schweizer Bauchemiekonzern Sika hat in den ersten neun Monaten 2021 trotz Engpässen in den Lieferketten erneut ein Rekordergebnis eingefahren. Der Umsatz des Schweizer Unternehmens zog um 18,2 Prozent auf 6,86 Milliarden Franken (6,4 Mrd. Euro) an. Der Gewinn kletterte um 36,3 Prozent auf 765,1 Mio. Franken, wie Sika mitteilte.

Die gestiegenen Kosten für Rohmaterialien konnten durch Volumensteigerungen, Preiserhöhungen und Verbesserungen der Produktionsabläufe ausgeglichen werden. Für das Gesamtjahr peile Sika weiterhin ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 13 bis 17 Prozent an. Die Betriebsgewinnmarge solle auf 15 Prozent anziehen.