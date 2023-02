Das Baugewerbe liegt am Puls der Zeit. Daher galt es heuer gleich 65 neue Lehrlinge aufzudingen. Am Donnerstag, dem 21. Oktober fand die feierliche Aufnahme in die Zunft am Lehrbauhof OST statt. Zu Beginn bewiesen die anwesenden Preisträger der EURO-SKILLS, dass heimische Baufachkräfte nicht nur gefragt, sondern auch höchst erfolgreich sind. Die österreichischen Goldgewinner bei der Europameisterschaft, das Betonbau-Team Georg Engelbrecht und Daniel Mühlbacher standen zudem den Lehrlingen später für Fragen zur Verfügung.

Mit kurzweiligen und pointierten Ausflügen in die lange Geschichte des Baugewerbes begann der Festakt, in dem Bmstr. Obering. Friedrich Mohr und Bmstr. BR h.c. Dipl.-Ing. Wilhelm Sedlak über die Ideen und Herausforderungen bei der Errichtung des Lehrbauhof Ost berichteten. Die Betriebe waren damals sehr spezialisiert und die Lehrlinge nur in denjenigen Bereichen ausgebildet, in denen ihre Firma arbeitete. Darum wurde der Lehrbauhof ins Leben gerufen und das triale Ausbildungssystem am Bau begründet: die angehenden Facharbeiter genießen seit damals eine umfassende Schulung in sämtlichen Themen ihres Berufsbildes.

Als Vertreter der Politik unterstrich Bürgermeister Robert Weber Msc die Bedeutung dieser Ausbildungseinrichtung für die Bildungsgemeinde Guntramsdorf und betonte die immer wieder gute Zusammenarbeit mit dem Lehrbauhof OST. Robert Weber sagte, er sei stolz, die BAUAkademie im Ort zu haben.

Bei einem Ausblick auf die Zukunft der Lehre informierte Bmst. Dipl.-Päd. Ing. BED Thomas Prigl über die e-learning-Plattform „e-baulehre.at“ und die umfassenden digitalen Ausbildungsmöglichkeiten, die die Jugendlichen mit immer stärker werdendem Interesse nutzen. Er zeigte anhand von Beispielen, wie die Lehrlinge ihren Wissensstand mit Videos und Multiple Choice Tests laufend erneuern und selbst überprüfen können.

Anschließend erläuterten Bmstr. Zmstr. Ing. Stephan Ruesch und Bmstr. Ing. Josef Pein als Spitzenvertreter von Gewerbe und Industrie den versammelten Festgästen die Chancen durch die zeitgemäße und optimale Ausbildung. „Unsere Auftragsbücher sind voll und unsere gut ausgebildeten Lehrlinge sind immer gefragt – beim heiklen Sanieren historischer Gebäude genauso wie zum Beispiel auf unseren großen Baustellen im Ausland!“

Beim Höhepunkt der Feier, dem eigentlichen Aufdingen, wurden zwei Lehrlingsanwärter stellvertretend für den gesamten Jahrgang mittels Handschlag von den beiden Spitzenrepräsentanten aufgedungen, sprich in die Lehre aufgenommen.

Ebenfalls schon langjährige Tradition ist das Einmauern einer Schriftrolle, auf der sämtliche Namen der frisch aufgenommenen Lehrlinge verewigt sind. Das Versetzen des Ziegelsteines mit der Jahreszahl „2021“ durch zwei Ausbildner am Lehrbauhof OST erlebten die Festgäste dieses Jahr über die Videowall mit. Mit spannenden Show-Acts und einem kulinarischen Feuerwerk fand die Jubiläumsfeier einen würdigen Ausklang. (PM)