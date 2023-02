Um für Einsätze in einem Autobahntunnel besser gerüstet zu sein, können die österreichischen Feuerwehren künftig zusätzlich zu den regelmäßigen Tunnelübungen auch spezielle Trainings im Zentrum am Berg (ZaB) im steirischen Eisenerz absolvieren. Dazu wurde eine entsprechende Finanzierungs-Vereinbarung zwischen Asfinag und dem Bundesfeuerwehrverband sowie allen Landesfeuerwehrverbänden unterzeichnet und vor Ort im Zentrum am Berg besiegelt. Mit dabei waren Feuerwehrpräsident Albert Kern, Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried, ZaB-Leiter Robert Galler, Asfinag-Geschäftsführer Christian Ebner und Günter Rattei, Leiter des Asfinag-Tunnelmanagements. Für 2021 sind bereits drei Kurse mit je 14 Teilnehmern aus ganz Österreich fixiert.